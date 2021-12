தேசிய செய்திகள்

நதி தூய்மையாக இல்லை என தெரிந்ததால் யோகி ஆதித்யநாத் கங்கையில் குளிக்கவில்லை - அகிலேஷ் + "||" + Yogi avoided dip in Ganga as he knows it is dirty: Akhilesh Yadav

நதி தூய்மையாக இல்லை என தெரிந்ததால் யோகி ஆதித்யநாத் கங்கையில் குளிக்கவில்லை - அகிலேஷ்