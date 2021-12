தேசிய செய்திகள்

கூடங்குளம் 3 மற்றும் 4-வது அணுஉலை பணிகள் அடுத்த ஆண்டு நிறைவடையும் - மத்திய மந்திரி தகவல் + "||" + Koodankulam 3rd and 4th reactors to be completed next year Union Minister

