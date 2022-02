தேசிய செய்திகள்

60 லட்சம் பேருக்கு புதிய வேலைவாய்ப்பு - மத்திய பட்ஜெட்டில் அறிவிப்பு + "||" + New employment for 60 lakh people - Announcement in the federal budget

60 லட்சம் பேருக்கு புதிய வேலைவாய்ப்பு - மத்திய பட்ஜெட்டில் அறிவிப்பு