தேசிய செய்திகள்

ஒடிசாவில் பயங்கரம்; மாவோயிஸ்ட்களின் கண்ணிவெடியில் சிக்கி பத்திரிகையாளர் பலி! + "||" + Journalist of an Odia daily is reported to have been killed in an explosion triggered by Maoists in Kalahandi’s Madanpur Rampur block.

ஒடிசாவில் பயங்கரம்; மாவோயிஸ்ட்களின் கண்ணிவெடியில் சிக்கி பத்திரிகையாளர் பலி!