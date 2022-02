தேசிய செய்திகள்

பா.ஜ.க.வின் முதல் மக்களவை உறுப்பினர் காலமானார்! பிரதமர் இரங்கல் + "||" + Senior politician C Janga Reddy and BJP's first torchbearer in Lok Sabha, passes away

