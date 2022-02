தேசிய செய்திகள்

கர்நாடக அரசின் ஒரே சீருடை திட்டத்துக்கு இடைக்கால தடை விதிக்க முடியாது: கர்நாடக ஐகோர்ட்டு + "||" + Karnataka High Court's single bench of Justice Krishna Dixit refers petitions challenging the ban on hijab in colleges to a larger bench

கர்நாடக அரசின் ஒரே சீருடை திட்டத்துக்கு இடைக்கால தடை விதிக்க முடியாது: கர்நாடக ஐகோர்ட்டு