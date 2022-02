தேசிய செய்திகள்

மராட்டியத்தில் இருந்து வருபவர்களுக்கு கொரோனா நெகட்டிவ் சான்றிதழ் கட்டாயம் இல்லை- கர்நாடக அரசு உத்தரவு + "||" + No need of negative RT-PCR certificate for passengers coming from Maharashtra to Karnataka

