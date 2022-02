தேசிய செய்திகள்

புல்வாமா தாக்குதல் 3-ம் ஆண்டு நினைவு நாள்: உயிர் தியாகம் செய்த வீரர்களுக்கு பிரதமர் மோடி அஞ்சலி + "||" + Pulwama Attack: PM Modi Pays Homage To Bravehearts, Rajnath Singh Says 'will Not Forget'

புல்வாமா தாக்குதல் 3-ம் ஆண்டு நினைவு நாள்: உயிர் தியாகம் செய்த வீரர்களுக்கு பிரதமர் மோடி அஞ்சலி