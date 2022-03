தேசிய செய்திகள்

“போரை நிறுத்துமாறு புதினுக்கு என்னால் உத்தரவிட முடியுமா?” - சுப்ரீம் கோர்ட்டு தலைமை நீதிபதி என்.வி.ரமணா + "||" + "Can I order Putin to stop the war?" - Chief Justice of the Supreme Court NV Ramana

