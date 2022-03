தேசிய செய்திகள்

மராட்டியத்தில் 70 சதவீதம் பேர் 2 டோஸ் தடுப்பூசி போட்டுள்ளதாக கவர்னர் தகவல் + "||" + Governor said 70 per cent in Maharashtra have been vaccinated with 2 doses

