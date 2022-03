தேசிய செய்திகள்

ஜம்மு காஷ்மீர்: பள்ளத்தில் கார் கவிழ்ந்து விபத்து - 5 பேர் பலி, ஒருவர் காயம் + "||" + Five dead, one injured as SUV falls into gorge in J&K’s Samba

ஜம்மு காஷ்மீர்: பள்ளத்தில் கார் கவிழ்ந்து விபத்து - 5 பேர் பலி, ஒருவர் காயம்