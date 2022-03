தேசிய செய்திகள்

ஆந்திரா; கார் விபத்தில் கைக்குழந்தை உள்பட ஒட்டுமொத்த குடும்பமும் பலியான சோகம்! + "||" + Five people including a 6-months old girl died in a road accident in Jaggayyapet in Krishna district

