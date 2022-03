தேசிய செய்திகள்

மத்திய பல்கலைக்கழகங்களில் இனி பொது நுழைவுத்தேர்வு மூலம் மட்டுமே மாணவர் சேர்க்கை - யூ.ஜி.சி. அறிவிப்பு + "||" + Admission to Central Universities only through General Entrance Examination - UGC Notice

மத்திய பல்கலைக்கழகங்களில் இனி பொது நுழைவுத்தேர்வு மூலம் மட்டுமே மாணவர் சேர்க்கை - யூ.ஜி.சி. அறிவிப்பு