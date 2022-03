தேசிய செய்திகள்

இலங்கை பொருளாதார சிக்கல் இந்தியாவுக்கு ஒரு பாடம் ; கேரள நிதி மந்திரி + "||" + Sri Lankan economic crisis is a lesson for India; Centre needs to change policy: Kerala FM

இலங்கை பொருளாதார சிக்கல் இந்தியாவுக்கு ஒரு பாடம் ; கேரள நிதி மந்திரி