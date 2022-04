தேசிய செய்திகள்

ஒடிசாவில் ஏவுகணைகளுக்கான திட எரிபொருள் ‘பூஸ்டர்’ பரிசோதனை வெற்றி + "||" + Long range air-to-air missiles to get a boost as India successfully tests SFDR technology

ஒடிசாவில் ஏவுகணைகளுக்கான திட எரிபொருள் ‘பூஸ்டர்’ பரிசோதனை வெற்றி