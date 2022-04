தலைநகர் டெல்லியில் அடுத்தடுத்து நிகழும் தீ விபத்துகள்..!

புதுடெல்லி,

புதுடெல்லியில் உள்ள காஜிபூர் குப்பை கிடங்கில் சனிக்கிழமை இரவு தீ விபத்து ஏற்பட்டது. இரவு 10.30 மணியளவில் தீ விபத்து ஏற்பட்டதாகவும், நள்ளிரவு 1 மணியளவில் அதாவது, மூன்று மணி நேரத்திற்குள் தீ அணைக்கப்பட்டதாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

இதுகுறித்து டெல்லி தீயணைப்பு சேவை அதிகாரிகள் கூறியதாவது, “குப்பை மேடுகளுக்கு தீ பரவி, புகை கிளம்பியதையடுத்து, இரவு 10.30 மணியளவில் எங்களுக்கு அழைப்பு வந்தது. உடனே 10-15 நிமிடங்களுக்குள் நான்கு தீயணைப்பு வாகனங்கள் சம்பவ இடத்திற்கு அனுப்பப்பட்டன. நாங்கள் விரைந்து செயல்பட்டு முதலில் தீயை கட்டுப்படுத்தினோம்.

மூன்று மணி நேரத்திற்கும் மேலாக தீ கொழுந்துவிட்டு எரிந்ததால், கொண்ட்லியில் உள்ள உள்ளூர் மக்களுக்கு சவாலாக இருந்தது” என்றனர்.

