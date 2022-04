தேசிய செய்திகள்

காஷ்மீர்: 5 பயங்கரவாதிகள் சுட்டுக்கொலை - தற்கொலைப்படை தாக்குதல் முறியடிப்பு + "||" + 5 terrorists killed in encounter with security forces in Kashmir

காஷ்மீர்: 5 பயங்கரவாதிகள் சுட்டுக்கொலை - தற்கொலைப்படை தாக்குதல் முறியடிப்பு