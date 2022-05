தேசிய செய்திகள்

“இந்திய ராணுவம் அனைத்து பாதுகாப்பு சவால்களையும் திறம்பட கையாளும்” - புதிய ராணுவ தளபதி மனோஜ் பாண்டே + "||" + "Indian Army will handle all security challenges effectively" - New Army Commander Manoj Pandey

