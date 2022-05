தேசிய செய்திகள்

இந்திய பகுதியில் நுழைய முயன்ற பாகிஸ்தான் டிரோன்: பாதுகாப்பு படையினர் துப்பாக்கிச்சூடு..! + "||" + BSF troops fire at Pakistani drone near International Border in Arnia area of Jammu

இந்திய பகுதியில் நுழைய முயன்ற பாகிஸ்தான் டிரோன்: பாதுகாப்பு படையினர் துப்பாக்கிச்சூடு..!