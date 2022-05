தேசிய செய்திகள்

சிறப்பு அந்தஸ்து நீக்கப்பட்ட பிறகும் காஷ்மீரில் பண்டிட்டுகளுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை- சஞ்சய் ராவத் + "||" + Sanjay Raut hits out at Centre over the killing of Kashmiri Pandit in Jammu and Kashmir

சிறப்பு அந்தஸ்து நீக்கப்பட்ட பிறகும் காஷ்மீரில் பண்டிட்டுகளுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை- சஞ்சய் ராவத்