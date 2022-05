தேசிய செய்திகள்

சரத்பவார் குறித்து முகநூலில் அவதூறு; மராத்தி நடிகை கைது + "||" + Mumbai: Case filed against Marathi actress Ketaki Chitale for offensive post about NCP Chief Sharad Pawar on Facebook

சரத்பவார் குறித்து முகநூலில் அவதூறு; மராத்தி நடிகை கைது