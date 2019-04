மாநில செய்திகள்

தினகரன் ஆதரவு எம்.எல்.ஏ.க்களுக்கு நோட்டீஸ் சபாநாயகர் மீது நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் சட்டசபை செயலாளரிடம் தி.மு.க. கடிதம் வழங்கியதால் பரபரப்பு + "||" + On the speaker No confidence To the Secretary of the Legislative Assembly DMK Because of the letter

தினகரன் ஆதரவு எம்.எல்.ஏ.க்களுக்கு நோட்டீஸ் சபாநாயகர் மீது நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் சட்டசபை செயலாளரிடம் தி.மு.க. கடிதம் வழங்கியதால் பரபரப்பு