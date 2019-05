மாநில செய்திகள்

வெற்றி-தோல்வி இயல்பானது தேர்தல் முடிவு குறித்து டி.டி.வி.தினகரன் கருத்து + "||" + Success-failure is normal Regarding the election result TTV Dhinakaran commented

வெற்றி-தோல்வி இயல்பானது தேர்தல் முடிவு குறித்து டி.டி.வி.தினகரன் கருத்து