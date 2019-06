மாநில செய்திகள்

பிற மாநிலங்களில் தமிழை 3வது மொழியாக பயிற்றுவிக்க வேண்டும்; பிரதமருக்கு முதல் அமைச்சர் கோரிக்கை + "||" + In other states, Tamil should be trained as a 3rd language; CM requested to Prime Minister

பிற மாநிலங்களில் தமிழை 3வது மொழியாக பயிற்றுவிக்க வேண்டும்; பிரதமருக்கு முதல் அமைச்சர் கோரிக்கை