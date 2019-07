மாநில செய்திகள்

நாடாளுமன்ற மேலவை தேர்தலில் எனக்கு வாய்ப்பு வழங்கிய தி.மு.க. தலைவருக்கு நன்றி தெரிவித்தேன்; வைகோ பேட்டி + "||" + The DMK had given me a chance in the parliamentary election. I thanked the leader; Vaiko

