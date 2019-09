மாநில செய்திகள்

சென்னையை அடுத்த மாமல்லபுரத்தில் பிரதமர் மோடி, சீன அதிபர் ஜின்பிங்குடன் பேச்சுவார்த்தை; அடுத்த மாதம் நடக்கிறது + "||" + PM Modi Negotiate with Xi Jinping at Mamallapuram next to Chennai in October

