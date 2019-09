மாநில செய்திகள்

ஒரே நாடு, ஒரே குடும்ப அட்டை திட்டத்தில் தமிழகம் இணையக்கூடாது; மு.க.ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல் + "||" + Tamil Nadu should not join the same country, single family card scheme; The assertion of MK Stalin

ஒரே நாடு, ஒரே குடும்ப அட்டை திட்டத்தில் தமிழகம் இணையக்கூடாது; மு.க.ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல்