மாநில செய்திகள்

ஓ.பன்னீர்செல்வம் 8-ந் தேதி அமெரிக்கா செல்கிறார்; தமிழகத்துக்கு தொழில் முதலீடுகளை திரட்டுகிறார் + "||" + O. Panneerselvam leaves for America on the 8th; Raising industrial investments for Tamil Nadu

ஓ.பன்னீர்செல்வம் 8-ந் தேதி அமெரிக்கா செல்கிறார்; தமிழகத்துக்கு தொழில் முதலீடுகளை திரட்டுகிறார்