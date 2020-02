மாநில செய்திகள்

பா.ம.க.வின் பொது நிழல் பட்ஜெட் வெளியீடு அ.தி.மு.க. கூட்டணியில் தொடருவோம் - டாக்டர் ராமதாஸ் பேட்டி + "||" + MP's public shadow budget release Let’s continue in the alliance with ADMK - Interview with Dr. Ramadas

பா.ம.க.வின் பொது நிழல் பட்ஜெட் வெளியீடு அ.தி.மு.க. கூட்டணியில் தொடருவோம் - டாக்டர் ராமதாஸ் பேட்டி