மாநில செய்திகள்

மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர்களுடன் மாநகராட்சி, நகராட்சி தேர்தல் குறித்து ஆணையர் ஆலோசனை சென்னையில் நடந்தது + "||" + The Commissioner's consultation with the District Election Officers on Municipal and Municipal Elections was held in Chennai

மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர்களுடன் மாநகராட்சி, நகராட்சி தேர்தல் குறித்து ஆணையர் ஆலோசனை சென்னையில் நடந்தது