மாநில செய்திகள்

கொரோனா வைரசால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள காஞ்சீபுரம் என்ஜினீயர் சென்ற 22 வீடுகளில் மருத்துவ பரிசோதனை; 8 மருத்துவ குழுக்கள் அமைத்து தீவிர கண்காணிப்பு + "||" + Medical examination of 22 houses of Kancheepuram engineer infected with coronavirus; 8 Medical teams constitute intensive monitoring

கொரோனா வைரசால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள காஞ்சீபுரம் என்ஜினீயர் சென்ற 22 வீடுகளில் மருத்துவ பரிசோதனை; 8 மருத்துவ குழுக்கள் அமைத்து தீவிர கண்காணிப்பு