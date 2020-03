மாநில செய்திகள்

கச்சா எண்ணெய் விலை பெருமளவில் சரிந்தும் பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு 25 காசு மட்டுமே குறைவு: பெட்ரோல் - ரூ.73.33, டீசல்- ரூ.66.75 என்ற நிலையில் விற்பனை + "||" + Crude oil prices fell dramatically petrol only decrease to 25 paise per liter: Petrol - Rs .73.33, Diesel - selling at Rs.66.75

