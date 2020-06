மாநில செய்திகள்

பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு மாதம் ரூ.5 ஆயிரம் வழங்கி இருந்தால் ஊரடங்கு தளர்வுகள் தேவை இருந்திருக்காது மு.க.ஸ்டாலின் அறிக்கை + "||" + The STF report would not have required curfews if the affected people were paid Rs.5,000 a month

