மாநில செய்திகள்

ரூ.447 கோடி செலவில் ஊட்டியில் 150 எம்.பி.பி.எஸ். இடங்களுடன் புதிய அரசு மருத்துவக்கல்லூரி: எடப்பாடி பழனிசாமி அடிக்கல் நாட்டினார் + "||" + 150 Mbps in Ooty at a cost of Rs 447 crore. New Government Medical College with locations: Edappadi Palanisamy laid the foundation stone

ரூ.447 கோடி செலவில் ஊட்டியில் 150 எம்.பி.பி.எஸ். இடங்களுடன் புதிய அரசு மருத்துவக்கல்லூரி: எடப்பாடி பழனிசாமி அடிக்கல் நாட்டினார்