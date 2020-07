மாநில செய்திகள்

பெருந்தலைவர் காமராஜர் பிறந்த தினத்தில் அவரை பற்றி நினைவு கூர்வதை நான் பெருமையாக கருதுகிறேன் - முதலமைச்சர் பழனிசாமி + "||" + Birthday of Great Kamaraj: I am proud to remember him Chief Minister Palanisamy

