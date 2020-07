மாநில செய்திகள்

ஆரோக்கியமாக இருந்தால்தான் கட்சிப் பணி ஆற்ற முடியும்: தொண்டர்களுக்கு மு.க.ஸ்டாலின் அறிவுரை + "||" + The party can only function if it is healthy: MK Stalin's advice to volunteers

ஆரோக்கியமாக இருந்தால்தான் கட்சிப் பணி ஆற்ற முடியும்: தொண்டர்களுக்கு மு.க.ஸ்டாலின் அறிவுரை