மாநில செய்திகள்

கொரோனா பரிசோதனை முடிவு வருவதற்கு ஏழு நாட்கள் காலதாமதம் ஆவது ஏன்? - அரசுக்கு உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை கேள்வி + "||" + Why is the corona test seven days late? - Madurai branch of the High Court questioned the government

கொரோனா பரிசோதனை முடிவு வருவதற்கு ஏழு நாட்கள் காலதாமதம் ஆவது ஏன்? - அரசுக்கு உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை கேள்வி