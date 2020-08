மாநில செய்திகள்

மனைப்பிரிவு, கட்டிடம் தொடர்பான விண்ணப்பங்களுக்கு காலதாமதம் இன்றி அனுமதி - அதிகாரிகளுக்கு, ஓ.பன்னீர்செல்வம் உத்தரவு + "||" + O. Panneerselvam instructs the authorities to allow applications for land and building without delay

மனைப்பிரிவு, கட்டிடம் தொடர்பான விண்ணப்பங்களுக்கு காலதாமதம் இன்றி அனுமதி - அதிகாரிகளுக்கு, ஓ.பன்னீர்செல்வம் உத்தரவு