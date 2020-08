மாநில செய்திகள்

கொப்பரை தேங்காயின் குறைந்தபட்ச ஆதார விலையை ரூ.125 ஆக உயர்த்த வேண்டும் - மத்திய மந்திரிக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி கடிதம் + "||" + The minimum base price of coconut should be raised to Rs. 125 - Edappadi Palanisamy's letter to the Union Minister

கொப்பரை தேங்காயின் குறைந்தபட்ச ஆதார விலையை ரூ.125 ஆக உயர்த்த வேண்டும் - மத்திய மந்திரிக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி கடிதம்