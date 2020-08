மாநில செய்திகள்

இன்று விநாயகர் சதுர்த்தி பண்டிகை: கடை வீதிகளில் பூஜை பொருட்கள் வாங்க மக்கள் குவிந்தனர் + "||" + Today is Ganesha Chaturthi festival: People gather in the shop streets to buy pooja items

