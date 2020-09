மாநில செய்திகள்

ஊரடங்கை தளர்த்துவதன் மூலமாக கொரோனா ஒழிந்துவிட்டது என்று தவறான சிந்தனையில் அரசு மூழ்க வேண்டாம் - மு.க.ஸ்டாலின் அறிக்கை + "||" + Government should not be misled into thinking that corona is extinct by easing curfew - MK Stalin

