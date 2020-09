மாநில செய்திகள்

புதிதாக 5,990 பேருக்கு தொற்று: கொரோனா பாதித்த குழந்தைகள் எண்ணிக்கை 20 ஆயிரத்தை கடந்தது + "||" + Newly infected 5,990 people: The number of children infected with corona has exceeded 20,000

