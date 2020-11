மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் வரும் 16 ஆம் தேதி பள்ளிகள் திறப்பு இல்லை - தமிழக அரசு அறிவிப்பு + "||" + Schools will not open on the 16th in Tamil Nadu - Government of Tamil Nadu

தமிழகத்தில் வரும் 16 ஆம் தேதி பள்ளிகள் திறப்பு இல்லை - தமிழக அரசு அறிவிப்பு