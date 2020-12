மாநில செய்திகள்

கல்லூரிகள் திறப்பு குறித்து தமிழக அரசு அரசாணை வெளியீடு + "||" + Government of Tamil Nadu release notifications regarding opening of colleges

கல்லூரிகள் திறப்பு குறித்து தமிழக அரசு அரசாணை வெளியீடு