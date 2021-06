மாநில செய்திகள்

கொரோனாவால் இறந்தவர்களுக்கு பாதிப்பு இல்லை என சான்றிதழ் வழங்கப்படுகிறதா? அ.தி.மு.க. முன்னாள் அமைச்சர்களின் குற்றச்சாட்டுக்கு அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் பதில் + "||" + Is there a certificate of no harm to those who died of corona? A. DMK Minister Ma Subramaniam responds to allegations of former ministers

கொரோனாவால் இறந்தவர்களுக்கு பாதிப்பு இல்லை என சான்றிதழ் வழங்கப்படுகிறதா? அ.தி.மு.க. முன்னாள் அமைச்சர்களின் குற்றச்சாட்டுக்கு அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் பதில்