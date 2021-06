மாநில செய்திகள்

சென்னை, காஞ்சீபுரம், திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் பஸ் போக்குவரத்துக்கு அனுமதி கடைகளை இரவு 7 மணி வரை திறக்கலாம் + "||" + Permit shops for bus services in Chennai, Kanchipuram, Tiruvallur and Chengalpattu districts can be opened till 7 pm.

சென்னை, காஞ்சீபுரம், திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் பஸ் போக்குவரத்துக்கு அனுமதி கடைகளை இரவு 7 மணி வரை திறக்கலாம்