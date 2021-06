மாநில செய்திகள்

'நீட்' தேர்வின் தாக்கம் குறித்து ஆராய அமைக்கப்பட்ட குழுவிடம் 50 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோர் இதுவரை கருத்துகள் பதிவு + "||" + More than 50,000 people have so far registered their comments with the panel set up to examine the impact of the ‘Need’ test

