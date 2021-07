மாநில செய்திகள்

உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்துவது குறித்து மு.க.ஸ்டாலின் ஆலோசனை அமைச்சர்கள், அதிகாரிகள் பங்கேற்பு + "||" + Participation of MK Stalin's advisory ministers and officials on the conduct of local elections

உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்துவது குறித்து மு.க.ஸ்டாலின் ஆலோசனை அமைச்சர்கள், அதிகாரிகள் பங்கேற்பு