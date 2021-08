மாநில செய்திகள்

பொதுமக்களுக்கு போக்குவரத்து இடையூறு ஏற்படுவதை தடுக்க அனைத்து தூய்மை பணிகளும் இரவு நேரங்களிலேயே முடிக்கப்படும் + "||" + All cleaning work will be completed at night to prevent traffic disruption to the public

