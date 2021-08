மாநில செய்திகள்

முதல், 2-வது அலைகளில் 136 பேர் சாவு கொரோனா 3-வது அலை வந்தால் போலீசாருக்கு பெரும் சவாலாக இருக்கும் டி.ஜி.பி. சைலேந்திரபாபு எச்சரிக்கை + "||" + First, 136 people die in the 2nd wave Corona The DGP said it would be a big challenge for the police if the 3rd wave came. Silent Babu warns

